Κατερίνα Ευαγγελάτου για τον σύντροφό της: «Ήξερα πως είναι να συνεργάζεται επαγγελματικά ένα ζευγάρι στη ζωή - Το είχα δει στους γονείς μου»

Το ετήσιο συνέδριο του Marie Claire για την ενδυνάμωση των γυναικών ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Cape Sounio. Ο τίτλος του 7oυ Marie Claire Power Trip ήταν Women Taking Action και στόχος του να ενισχύσει τις γυναικείες φωνές, να γιορτάσει τα επιτεύγματά τους και να προσφέρει την έμπνευση και τα εργαλεία που θα οδηγήσουν στην αλλαγή.Η Κατερίνα Ευαγγελάτου, σκηνοθέτις Θεάτρου και Όπερας και πρόεδρος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου από το 2019 έως και το 2025, συνομίλησε με την διευθύντρια σύνταξης του Marie Claire Greece, Αναστασία Καμβύση, για το πολιτιστικό τοπίο, τη θέση της γυναίκας στον πολιτισμό και τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά της.«Η ζωή μου επεφύλασσε πολλές και ιδιαίτερες προκλήσεις – άλλες αισιόδοξες άλλες πιο σκοτεινές. Όλες συνετέλεσαν στο να με διαμορφώσουν. Όταν επέλεξα να σκηνοθετώ, αν και οι γονείς μου είχαν θέατρο, δεν ξεκίνησα από εκεί. Στη συνέχεια επέλεξα να σπουδάσω ρώσικα και να πάω στη Ρωσία για σπουδές και πρακτική. Όταν ξεκίνησα να σκηνοθετώ ήθελα να έχω αυτή τη σκεύη, εκτός από την οικογενειακή μου παρακαταθήκη. Οι δυσκολίες ήταν τριπλές. Ήμουν νέα, κόρη δύο σπουδαίων ανθρώπων και γυναίκα. Δεν μπορώ να πω τι με δυσκόλεψε περισσότερο. Οι άνθρωποι είναι πολύ επιφυλακτικοί με εκείνους που προέρχονται από σημαντικές οικογένειες – και σε ένα μέρος είναι κατανοητό. Ανάμεσα στα άλλα που μου κληροδότησαν οι γονείς μου ήταν το πείσμα και το πάθος. Και με βοήθησαν να πορευτώ. Αν δεν είχα το πάθος και το πείσμα για αυτό που κάνω θα ήταν όλα πολύ δύσκολα να τα αντιμετωπίσω. Η δυσκολία ήταν μεγαλύτερη όταν ξεκινούσα. Είναι σημαντικό κομμάτι να σε αναγνωρίζουν στον χώρο σου και νομίζω ότι τώρα έχουν ανατρέψει την αρχική εικόνα που είχαν για εμένα. Αν και οι γυναίκες θα πρέπει πάντα να παλεύουμε διπλά και τριπλά μέχρι τα βαθιά γεράματα- για να αποδείξουμε ότι μπορούμε», είπε απαντώντας στο ποιο ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετώπισε μέχρι στιγμής στην καριέρα της.Όσο για το στοίχημα που πιστεύει πως κέρδισε ως σκηνοθέτις είπε: «Να χαράξω μια δική μου πορεία, χωρίς να φοβάμαι να προσφέρω αναγνώσεις σε κλασικά έργα που θεωρούνταν πρωτοποριακές – ακόμα και στην Επίδαυρο που όσοι έχετε βρεθεί εκεί καταλαβαίνετε γιατί κρίνετε ό,τι κάνεις πιο αυστηρά. Ένα κομμάτι θα πω ήταν αυτό: το ότι δεν φοβήθηκα να τολμήσω».