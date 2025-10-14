Cardigan: Το «it» πανωφόρι του φθινοπώρου
Cardigan: Το «it» πανωφόρι του φθινοπώρου

Και μερικά από τα ωραιότερα της σεζόν για να διαλέξετε.

Cardigan: Το «it» πανωφόρι του φθινοπώρου
Παρά τις ανεβασμένες ακόμα θερμοκρασίες, η εποχή των πλεκτών δεν είναι πολύ μακριά. Είτε προετοιμάζετε την γκαρνταρόμπα σας λοιπόν για τον κρύο καιρό είτε απλώς εκτιμάτε τις ευέλικτες ιδιότητες και την κομψή άνεση ενός υπέροχου πλεκτού, θα πρέπει να ξέρετε λοιπόν ότι το «it» πανωφόρι του φθινοπώρου είναι η ζακέτα.

