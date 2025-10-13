Pamela Anderson: Η έμπνευση πίσω από το νέο look στα μαλλιά της είναι η σταρ του γαλλικού σινεμά Marlène Jobert
Pamela Anderson: Η έμπνευση πίσω από το νέο look στα μαλλιά της είναι η σταρ του γαλλικού σινεμά Marlène Jobert

Η ηθοποιός αποκάλυψε πως η αλλαγή στα μαλλιά της έγινε στο Παρίσι, με ξεκάθαρη έμπνευση τον γαλλικό κινηματογράφο των 70s.

Pamela Anderson: Η έμπνευση πίσω από το νέο look στα μαλλιά της είναι η σταρ του γαλλικού σινεμά Marlène Jobert
Η αλήθεια είναι πως η Pamela Anderson μάς έχει συνηθίσει στις ανατροπές, όμως αυτή τη φορά η έμπνευση πίσω από το νέο της look μάς άρεσε ιδιαίτερα. Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, η γνωστή ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα εντελώς διαφορετικό στιλ, εμπνευσμένο εξ ολοκλήρου από τον γαλλικό κινηματογράφο. Και το αποτέλεσμα ήταν τόσο κομψό όσο και cool.
