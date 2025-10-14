Το σύμπαν έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα γι’ αυτά τα ζώδια σήμερα

Στις 14 Οκτωβρίου 2025, η Σελήνη στον Λέοντα φέρνει μαζί της μια ενέργεια που μας καλεί να απελευθερωθούμε από τον φόβο, ώστε να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε τη χαρά. Είναι μια μέρα που υπενθυμίζει σε όλους ότι το θάρρος ξεκινά από την αγάπη προς τον εαυτό.Η επιρροή αυτής της Σελήνης ενισχύει την αυτοπεποίθηση και μας ενθαρρύνει να θυμηθούμε την αξία μας, να ζήσουμε με αυτοσεβασμό και να λάμψουμε χωρίς απολογίες. Δεν υπάρχει χώρος για αμφιβολίες ο κόσμος επιβραβεύει όσους πιστεύουν στον εαυτό τους.