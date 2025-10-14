Το σύμπαν έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα γι’ αυτά τα ζώδια σήμερα
MARIE CLAIRE

Το σύμπαν έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα γι’ αυτά τα ζώδια σήμερα

Η απελευθέρωση είναι κοντά.

Το σύμπαν έχει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα γι’ αυτά τα ζώδια σήμερα
Στις 14 Οκτωβρίου 2025, η Σελήνη στον Λέοντα φέρνει μαζί της μια ενέργεια που μας καλεί να απελευθερωθούμε από τον φόβο, ώστε να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε τη χαρά. Είναι μια μέρα που υπενθυμίζει σε όλους ότι το θάρρος ξεκινά από την αγάπη προς τον εαυτό.

 
Η επιρροή αυτής της Σελήνης ενισχύει την αυτοπεποίθηση και μας ενθαρρύνει να θυμηθούμε την αξία μας, να ζήσουμε με αυτοσεβασμό και να λάμψουμε χωρίς απολογίες. Δεν υπάρχει χώρος για αμφιβολίες ο κόσμος επιβραβεύει όσους πιστεύουν στον εαυτό τους.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης