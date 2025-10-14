Οι μάσκες χειλιών που έχουν αποκτήσει επάξια μία θέση στη βραδινή μας ρουτίνα περιποίησης

Αντίο ξηρά, αφυδατωμένα χείλη που ξεφλουδίζουν.



Με τη θερμοκρασία να πέφτει σιγά σιγά, αρχίζουμε να θυμόμαστε πόσο ενοχλητικά μπορούν να γίνουν τα σκασμένα και ξηρά χείλη, ειδικά όταν θέλουμε να βάλουμε το αγαπημένο μας κραγιόν ή gloss. Η λύση όμως δεν είναι πάντα ένα απλό balm. Οι μάσκες χειλιών είναι η νέα μας αγαπημένη συνήθεια που υπόσχεται εντατική θρέψη, κρατώντας τα χείλη μας απαλά και ενυδατωμένα όλη μέρα.





Σε αντίθεση με τα κλασικά lip balm ή τα gloss, οι μάσκες χειλιών έχουν πιο πλούσια σύνθεση και πιο παχύρρευστη υφή. Αυτό σημαίνει ότι μένουν στα χείλη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μειώνοντας τις συχνές επαναλήψεις. Μάλιστα, πολλές από αυτές είναι ειδικά σχεδιασμένες για νυχτερινή χρήση: απλώνουμε ένα παχύ στρώμα πριν τον ύπνο και ξυπνάμε με αισθητά πιο απαλά και ενυδατωμένα χείλη. Φυσικά, μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε όποτε τα χείλη μας το χρειάζονται, ακόμα και μέσα στην ημέρα, για επιπλέον φροντίδα.

