Βοήθησε ο Μάθιου Μακόναχι τον γιο του να πάρει τον ρόλο στην ταινία που παίζουν μαζί; Τι απαντά ο ίδιος

H ταινία «The Lost Bus» με τον Matthew McConaughey είναι οικογενειακή υπόθεση, καθώς συμμετέχουν σε αυτή ο 17χρονος γιος του Levi και η μητέρα του Mary. Στην ταινία, που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, ο McConaughey υποδύεται έναν οδηγό σχολικού λεωφορείου που σώζει 22 παιδιά από μία από τις πιο καταστροφικές και θανατηφόρες πυρκαγιές στην ιστορία της Καλιφόρνια. Οι Levi και Mary ενσαρκώνουν αντίστοιχα τον γιο και τη μητέρα του χαρακτήρα του.Μιλώντας στον Willie Geist για τη συνεργασία με τον γιο του, ο McConaughey περιέγραψε τη μοναδική εμπειρία που βίωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.«Για μένα, υπήρχε μια επιπλέον ψυχική διάσταση», είπε στη συνέντευξή του στην εκπομπή Sunday Sitdown της 12ης Οκτωβρίου. «Ωστόσο, όλο αυτό έγινε με επαγγελματισμό».«Του είπα: “Μπορώ να σε καθοδηγήσω, να σου δώσω ό,τι μπορώ, αλλά όταν φτάσει η ώρα των γυρισμάτων, δεν θα είμαι εκεί ως δίχτυ ασφαλείας”», εξήγησε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός. «Και εκείνος εμφανίστηκε προετοιμασμένος. Δεν με κοιτούσε με απορία του τύπου “Είναι εντάξει;”… Καθόλου. Δούλεψε με τον σκηνοθέτη, κι εγώ παρακολουθούσα ως περήφανος πατέρας και έλεγα, “Να τος!”».