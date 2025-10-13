Μπλε ή μοβ σαμπουάν; Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο για τα μαλλιά μας
MARIE CLAIRE

Μπλε ή μοβ σαμπουάν; Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο για τα μαλλιά μας

Τα σαμπουάν που "διορθώνουν" το χρώμα στα βαμμένα μαλλιά.

Μπλε ή μοβ σαμπουάν; Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο για τα μαλλιά μας
Όλες έχουμε βρεθεί στη φάση που, λίγο καιρό μετά την τελευταία μας βαφή, το χρώμα στα μαλλιά μας αρχίζει να “ξεθωριάζει” και να αποκτά ανεπιθύμητους τόνους. Ευτυχώς για εμάς, υπάρχουν τα μπλε και τα μωβ σαμπουάν, που μας βοηθούν να διατηρήσουμε το χρώμα μας λαμπερό, μέχρι την επόμενη επίσκεψη στο κομμωτήριο. Το ερώτημα, όμως, είναι ποιο να διαλέξουμε.

 
Το μυστικό βρίσκεται στη θεωρία των χρωμάτων. Το μοβ σαμπουάν εξουδετερώνει τους κίτρινους τόνους, ενώ το μπλε αντιμετωπίζει τους πορτοκαλί και πιο “ζεστούς” χάλκινους. Αυτό συμβαίνει επειδή στο χρωματικό κύκλο, το μοβ είναι απέναντι από το κίτρινο και το μπλε απέναντι από το πορτοκαλί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης