Μπλε ή μοβ σαμπουάν; Πώς επιλέγουμε το κατάλληλο για τα μαλλιά μας

Τα σαμπουάν που "διορθώνουν" το χρώμα στα βαμμένα μαλλιά.

Όλες έχουμε βρεθεί στη φάση που, λίγο καιρό μετά την τελευταία μας βαφή, το χρώμα στα μαλλιά μας αρχίζει να “ξεθωριάζει” και να αποκτά ανεπιθύμητους τόνους. Ευτυχώς για εμάς, υπάρχουν τα μπλε και τα μωβ σαμπουάν, που μας βοηθούν να διατηρήσουμε το χρώμα μας λαμπερό, μέχρι την επόμενη επίσκεψη στο κομμωτήριο. Το ερώτημα, όμως, είναι ποιο να διαλέξουμε.





Το μυστικό βρίσκεται στη θεωρία των χρωμάτων. Το μοβ σαμπουάν εξουδετερώνει τους κίτρινους τόνους, ενώ το μπλε αντιμετωπίζει τους πορτοκαλί και πιο “ζεστούς” χάλκινους. Αυτό συμβαίνει επειδή στο χρωματικό κύκλο, το μοβ είναι απέναντι από το κίτρινο και το μπλε απέναντι από το πορτοκαλί.

13.10.2025, 15:30