Αυξάνονται οι θάνατοι σε εφήβους και νέους ενήλικες: Μια νέα «σιωπηλή» κρίση έχει ξεσπάσει

Το ποσοστό θανάτων μεταξύ εφήβων και νέων ενηλίκων αυξάνεται επικίνδυνα, σύμφωνα με διεθνή μελέτη για τις αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως.Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι λόγοι διαφοροποιούνται ανά περιοχή, από χρήση αλκοόλ, ουσιών και αυτοκτονίες στη Βόρεια Αμερική, έως λοιμώξεις και τραυματισμούς στη νότια Σαχάρα, και προειδοποιούν ότι τα στοιχεία αυτά πρέπει να λειτουργήσουν ως «καμπανάκι αφύπνισης» για μια παγκόσμια κρίση.Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι χρόνιες νόσοι όπως καρδιοπάθειες και διαβήτης ευθύνονται πλέον για τα δύο τρίτα όλων των προβλημάτων υγείας, ενώ τα προβλήματα ψυχικής υγείας παρουσιάζουν ραγδαία αύξηση.Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το ήμισυ του παγκόσμιου φορτίου ασθενειών μπορεί να προληφθεί, εφόσον μειωθούν γνωστοί κίνδυνοι όπως η υπέρταση, η ρύπανση του αέρα, το κάπνισμα και η παχυσαρκία.Η μελέτη Global Burden of Disease, που βασίστηκε σε δεδομένα από 300.000 πηγές και συμμετοχή 16.500 επιστημόνων, δημοσιεύθηκε στο The Lancet και παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Υγείας στο Βερολίνο.Παρά τη συνολική μείωση των ποσοστών θνησιμότητας ως το 2023 σε 204 χώρες και την ανάκαμψη της αναμενόμενης διάρκειας ζωής, οι συγγραφείς δηλώνουν έντονη ανησυχία για τις επίμονες ή αυξανόμενες απώλειες στους νέους.Στη Βόρεια και Λατινική Αμερική, οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως σε αυτοκτονίες, χρήση ουσιών και αλκοόλ. Σύμφωνα με τον Dr. Christopher Murray, διευθυντής του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας (IHME), αυτό συνδέεται στενά με την άνοδο άγχους και κατάθλιψης στους νέους, ειδικά στις γυναίκες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ηλεκτρονικές συσκευές ή οι αλλαγές στην ανατροφή, είναι υπό εντατική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί ο ακριβής ρόλος που παίζουν σε όλο αυτό. Δήλωσε για την ακρίβεια: «Η αύξηση της κατάθλιψης και του άγχους είναι ανησυχητική. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για τις αιτίες: είναι τα social media; είναι οι κοινωνικές αλλαγές; Το βέβαιο είναι ότι η πανδημία επιδείνωσε σημαντικά την ψυχική υγεία των νέων».