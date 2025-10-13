Roll-on, σπρέι ή solid; Πώς θα διαλέξουμε το ιδανικό άρωμα για εμάς

Ποιο άρωμα κρατά περισσότερο, ποιο είναι ιδανικό για την τσάντα μας και ποιο για layering;



Όλες αγαπάμε ένα υπέροχο άρωμα που μας κάνει να νιώθουμε όμορφα και φρέσκες όλη μέρα. Όμως, πέρα από τη μυρωδιά, υπάρχει και το ζήτημα της μορφής: roll-on, spray ή solid; Αν και μπορεί να φαίνεται σαν απλή υπόθεση συσκευασίας, στην πραγματικότητα κάθε τύπος αρώματος έχει διαφορετικό τρόπο εφαρμογής, διάρκεια και ένταση.





Ας ξεκινήσουμε με το roll-on. Είναι ιδανικό για εμάς που θέλουμε ακρίβεια και διακριτικότητα. Απλώνεται απευθείας στους καρπούς, στον λαιμό ή πίσω από τα αυτιά με ένα απαλό πέρασμα, χωρίς να “γεμίζουμε” τον χώρο με άρωμα. Έχει πιο απαλή σύνθεση, συχνά με βάση το λάδι, και είναι εύκολο να το έχουμε πάντα στην τσάντα για γρήγορες ανανεώσεις μέσα στη μέρα.

