Το αγόρι που δημιούργησε έναν κήπο στα ερείπια της Γάζας χαμογελάει ξανά: «Επιτέλους, δεν φοβάμαι πια» (βίντεο)

Ο μικρός Aaed Abusweilem από τη Λωρίδα της Γάζας έχει συγκεντρώσει πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στο Instagram, στο προφίλ που διαχειρίζεται με τη βοήθεια της οικογένειάς του, όπου μοιράζεται την καθημερινότητά του στον πόλεμο, μια καθημερινότητα που δεν θα έπρεπε κανονικά να έχει κανένα παιδί στον κόσμο. Το αγόρι από την Παλαιστίνη έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη για τον κήπο που δημιούργησε και που εξασφάλισε φαγητό στην οικογένειά του, αλλά και για το έργο του στη διάσωση αδέσποτων.