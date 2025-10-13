Χάνα Γουάντινγκχεμ: «Μου είπαν δεν θα αποκτήσω παιδιά - στράφηκα στην ιατρική της Ανατολής»
Χάνα Γουάντινγκχεμ: «Μου είπαν δεν θα αποκτήσω παιδιά - στράφηκα στην ιατρική της Ανατολής»
Η σταρ του «Ted Lasso» μίλησε για τον αγώνα της να αποκτήσει την κόρη της και το πώς την άλλαξε ριζικά η μητρότητα
Το 2024 η βραβευμένη ηθοποιός Hannah Waddingham («Ted Lasso») είχε κάνει μια διαφορετική εμφάνιση στα SAG Awards: είχε κρατήσει, αντί για επώνυμη it bag, μια τσάντα που είχε κατασκευάσει η 9χρονη τότε κόρη της, σε μια ιδιαίτερη ένδειξη λατρείας προς εκείνη. Άλλωστε για την ηθοποιό η μητρότητα δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Όπως έχει πει για τη διαδρομή της προς αυτήν και για τον τρόπο που ο ερχομός της κόρης της άλλαξε τη ζωή της.
