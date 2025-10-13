Η Ρις Γουίδερσπουν αποκαλύπτει αστείο περιστατικό με Νταϊάν Κίτον: «Μου λέει στην οντισιόν, ποια είσαι εσύ;»

Και άλλοι σταρ έφυγαν από τη ζωή στα 79 χρόνια τους, ωστόσο ο θάνατος της Diane Keaton έσκασε σαν κεραυνός εν αιθρία, καθώς ήταν μια ηθοποιός και γυναίκα γεμάτη με ενέργεια μέχρι τα τελευταία χρόνια της. Ήταν επίσης ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος, με πολλούς επώνυμους, μετά την τραγική είδηση, να της αφιερώνουν συγκινητικούς επικηδείους στα social media αλλά και σε δημόσιες ομιλίες.