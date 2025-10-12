Ayo Edebiri: Λαμπερή με Chanel στο BFI Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου

Το BFI London Film Festival συγκεντρώνει κάθε Οκτώβριο τα πιο σημαντικά ονόματα του διεθνούς κινηματογράφου, αλλά και τις πιο συζητημένες εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Φέτος, πραγματοποιήθηκε το 69ο Φεστιβάλ και κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του After the Hunt του Luca Guadagnino, μία παρουσία κατάφερε να ξεχωρίσει με τρόπο ανεπιτήδευτο και αφοπλιστικά κομψό: η Ayo Edebiri.