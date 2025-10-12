ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Meghan Markle: «Πηγαίνετε και κατακτήστε τους, κορίτσια!»

Η ανάρτηση έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Κοριτσιού.

Η  Meghan Markle μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους σπάνιες προσωπικές στιγμές με την τετράχρονη κόρη της, πριγκίπισσα Lilibet, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Κοριτσιού. Η ανάρτηση, που δημοσιεύτηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδευόταν από ένα συγκινητικό μήνυμα ενδυνάμωσης αφιερωμένο σε όλα τα κορίτσια του κόσμου.

 
Η φωτογραφία δείχνει τη Meghan να περπατά χέρι-χέρι με τη Lilibet σε έναν ηλιόλουστο κήπο, ενώ το βίντεο που τη συνοδεύει αποτυπώνει τη μικρή να τρέχει χαρούμενη στο γρασίδι. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Δούκισσα του Σάσεξ έγραψε:

