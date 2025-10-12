Katy Perry και Taylor Swift: Απέδειξαν ότι η κόντρα τους ανήκει οριστικά στο παρελθόν

Η Katy Perry φαίνεται να γύρισε οριστικά σελίδα στη σχέση της με την Taylor Swift. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram Story της ένα στιγμιότυπο όπου ακούγεται το νέο τραγούδι της Swift, Eldest Daughter, από το άλμπουμ The Life of a Showgirl, συνοδεύοντάς το με ένα emoji καρδιάς. Η κίνηση αυτή έγινε αμέσως viral, καθώς οι fans και των δύο ερμηνευτριών τη θεώρησαν ένδειξη φιλίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop σκηνής.