Katy Perry και Taylor Swift: Απέδειξαν ότι η κόντρα τους ανήκει οριστικά στο παρελθόν
Katy Perry και Taylor Swift: Απέδειξαν ότι η κόντρα τους ανήκει οριστικά στο παρελθόν
Οι δύο pop star έχουν αφήσει πίσω τους κάθε παρεξήγηση.
Η Katy Perry φαίνεται να γύρισε οριστικά σελίδα στη σχέση της με την Taylor Swift. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram Story της ένα στιγμιότυπο όπου ακούγεται το νέο τραγούδι της Swift, Eldest Daughter, από το άλμπουμ The Life of a Showgirl, συνοδεύοντάς το με ένα emoji καρδιάς. Η κίνηση αυτή έγινε αμέσως viral, καθώς οι fans και των δύο ερμηνευτριών τη θεώρησαν ένδειξη φιλίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop σκηνής.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα