Katy Perry και Taylor Swift: Απέδειξαν ότι η κόντρα τους ανήκει οριστικά στο παρελθόν

Οι δύο pop star έχουν αφήσει πίσω τους κάθε παρεξήγηση.

Η Katy Perry φαίνεται να γύρισε οριστικά σελίδα στη σχέση της με την Taylor Swift. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram Story της ένα στιγμιότυπο όπου ακούγεται το νέο τραγούδι της Swift, Eldest Daughter, από το άλμπουμ The Life of a Showgirl, συνοδεύοντάς το με ένα emoji καρδιάς. Η κίνηση αυτή έγινε αμέσως viral, καθώς οι fans και των δύο ερμηνευτριών τη θεώρησαν ένδειξη φιλίας και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop σκηνής.

