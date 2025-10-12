ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Jane Birkin: «Το να γερνάς δεν είναι πρόβλημα, είναι το επόμενο κεφάλαιο»
MARIE CLAIRE

Jane Birkin: «Το να γερνάς δεν είναι πρόβλημα, είναι το επόμενο κεφάλαιο»

Η γυναίκα που θεωρούσε το πέρασμα του χρόνου ως μία πράξη ελευθερίας.

Jane Birkin: «Το να γερνάς δεν είναι πρόβλημα, είναι το επόμενο κεφάλαιο»
ΗJane Birkin ήταν μια γυναίκα που έζησε με σπάνια συνέπεια απέναντι στον εαυτό της, αλλά φυσικά και ένα μοναδικό fashion icon. Το ατημέλητο στυλ της, τα ανδρικά πουκάμισα, το ψάθινο καλάθι στη θέση της τσάντας, έγιναν σύμβολα μιας εποχής που διψούσε για αυθεντικότητα.

 
Όμως η αληθινή της γοητεία δεν βρισκόταν στην εικόνα, αλλά στη στάση της απέναντι στη ζωή, στην επιμονή της να παραμένει ελεύθερη, τρυφερή και απλή. Η Birkin αντιμετώπιζε πάντα τον χρόνο χωρίς φόβο: «Το να γερνάς δεν είναι πρόβλημα — είναι το επόμενο κεφάλαιο», έλεγε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας με μία φράση τη φιλοσοφία της για τη ζωή.

