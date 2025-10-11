Lady Gaga: Οι πληροφορίες που τη θέλουν να συμμετέχει στο «The Devil Wears Prada 2»

Όλα δείχνουν πως η Lady Gaga εισέρχεται στη σκηνή του «The Devil Wears Prada 2». Σύμφωνα πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα, η πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα θα συμμετάσχει στην συνέχεια της ταινίας που στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή, μια είδηση που ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της και στον κόσμο της μόδας.Η πρώτη ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, κυκλοφόρησε το 2006 και κατέγραψε τη σύγκρουση ανάμεσα στη φιλοδοξία και τη θυσία, μέσα από τη θρυλική μορφή της Miranda Priestly (Meryl Streep), της νεαρής βοηθού της Andy Sachs (Anne Hathaway) και της πάντα ετοιμοπόλεμης Emily (Emily Blunt). Το sequel, που βρίσκεται ήδη σε γυρίσματα, επαναφέρει τις ίδιες πρωταγωνίστριες, μαζί με τον Stanley Tucci στον ρόλο του Nigel, και εισάγει νέα πρόσωπα όπως οι Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux και Pauline Chalamet.