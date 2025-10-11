Lady Gaga: Οι πληροφορίες που τη θέλουν να συμμετέχει στο «The Devil Wears Prada 2»
MARIE CLAIRE

Lady Gaga: Οι πληροφορίες που τη θέλουν να συμμετέχει στο «The Devil Wears Prada 2»

Μία λαμπερή νέα προσθήκη στο καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας.

Lady Gaga: Οι πληροφορίες που τη θέλουν να συμμετέχει στο «The Devil Wears Prada 2»
Όλα δείχνουν πως η Lady Gaga εισέρχεται στη σκηνή του «The Devil Wears Prada 2». Σύμφωνα πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα, η πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα θα συμμετάσχει στην συνέχεια της ταινίας που στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή, μια είδηση που ήδη έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές της και στον κόσμο της μόδας.

 
Η πρώτη ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, κυκλοφόρησε το 2006 και κατέγραψε τη σύγκρουση ανάμεσα στη φιλοδοξία και τη θυσία, μέσα από τη θρυλική μορφή της Miranda Priestly (Meryl Streep), της νεαρής βοηθού της Andy Sachs (Anne Hathaway) και της πάντα ετοιμοπόλεμης Emily (Emily Blunt). Το sequel, που βρίσκεται ήδη σε γυρίσματα, επαναφέρει τις ίδιες πρωταγωνίστριες, μαζί με τον Stanley Tucci στον ρόλο του Nigel, και εισάγει νέα πρόσωπα όπως οι Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux και Pauline Chalamet.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης