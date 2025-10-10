Η Kris Jenner είπε αντίο στο signature μαύρο χρώμα των μαλλιών της και καλωσόρισε ένα εντυπωσιακό πλατινέ
Η Kris Jenner μάς έχει συνηθίσει σε σταθερές επιλογές, κυρίως όταν πρόκειται για τα μαλλιά της. Το χαρακτηριστικό μαύρο pixie κούρεμά της έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο της εικόνας της. Γι’ αυτό και η πρόσφατη εμφάνισή της με icy blonde καρέ δεν πέρασε απαρατήρητη.

 
Η αλλαγή αποκαλύφθηκε με τον πιο θεαματικό τρόπο, σε event της Shark Beauty, στο του Beverly Wilshire Hotel. Η Jenner εμφανίστηκε με ένα sleek πλατινέ bob, κομψά χτενισμένο με πλαϊνή φράντζα και αυστηρά κομμένες άκρες, ενώ ολοκλήρωσε το look με ένα μαύρο δερμάτινο blazer.
