Στη Βενετία υπάλληλοι όπερας απεργούν, επειδή η διευθύντριά τους έχει σχέση με τη Μελόνι

Οι εργαζόμενοι στην όπερα La Fenice της Βενετίας κατεβαίνουν σε απεργία διαμαρτυρίας για τον διορισμό μαέστρου με συνδέσμους στην ακροδεξιά κυβέρνηση της Giorgia Meloni.Η απεργία έχει οριστεί για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, ημέρα της πρώτης παράστασης της όπερας Wozzeck του Alban Berg, με την οποία κλείνει η σεζόν 2024-25.Μουσικοί και προσωπικό του θεάτρου ζητούν εδώ και μήνες την ανάκληση του διορισμού της Beatrice Venezi ως μουσικής διευθύντριας, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για έναν τόσο υψηλού προφίλ ρόλο και ότι επιλέχθηκε αποκλειστικά λόγω των κυβερνητικών της δεσμών.Η 35χρονη Beatrice Venezi, κόρη πρώην μέλους του νεοφασιστικού κόμματος Forza Nuova, διορίστηκε σύμβουλος μουσικής στο Υπουργείο Πολιτισμού λίγο μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη Meloni πριν από τρία χρόνια. Έχει λάβει δημόσιες επαίνους από την Ιταλίδα πρωθυπουργό και βραβείο από το ακροδεξιό κόμμα αδελφών Ιταλών (Fratelli d’Italia – FdI).Παρόλο που η ίδια έχει διευθύνει ορχήστρες σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής, οι επικριτές της αναφέρουν ότι δεν πληροί το απαιτούμενο επίπεδο για τον συγκεκριμένο ρόλο. Επισημαίνουν πως δεν έχει διευθύνει ποτέ στο La Fenice, εκτός από μια σύντομη προωθητική εκδήλωση, ούτε σε κάποια μεγάλη διεθνή όπερα.Την προηγούμενη εβδομάδα, οι μουσικοί της ορχήστρας απηύθυναν ανοιχτή επιστολή στον γενικό διευθυντή Nicola Colabianchi, καταγγέλλοντας την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία επιλογής και αμφισβητώντας τα προσόντα της Venezi για έναν τόσο αναγνωρισμένο οργανισμό.Η επιστολή, που δημοσιεύτηκε στον ιταλικό Τύπο, σημείωνε επίσης πως «το όνομά της δεν έχει ποτέ εμφανιστεί στο πρόγραμμα των σημαντικότερων διεθνών φεστιβάλ μουσικής».Η Beatrice Venezi, που θα ξεκινήσει τη θητεία της το 2026 και για τέσσερα χρόνια, δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει τις αντιδράσεις. Την υπερασπίστηκε, όμως, ο υπουργός Πολιτισμού Alessandro Giuli, λέγοντας πως η πρώτη γυναίκα μουσική διευθύντρια της La Fenice δεν θα κάνει τους Βενετούς να νοσταλγήσουν τους προκατόχους της. «Μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και να κρίνω τους ανθρώπους από τα προσόντα τους. Η Beatrice Venezi είναι μια εξαιρετική καλλιτέχνης και μαέστρος», δήλωσε ο Giuli, σύμφωνα με ρεπορτά του Guardian.