Το Instagram έσβησε 15 κεράκια: Πόσο και πώς άλλαξε τη ζωή μας;

Ήταν στις 16 Ιουλίου του 2010 όταν συνέβη ένα γεγονός που μπορεί τότε να πέρασε αθόρυβα, αλλά υπήρξε η αφετηρία μιας μεγάλης αλλαγής στον κόσμο: ο Kevin Systrom έκανε την πρώτη δημοσίευση στην εφαρμογή που είχε αναπτύξει με έναν συμφοιτητή του στο Στάνφορντ. Ανέβασε, δηλαδή, τη φωτογραφία ενός σκύλου σε μεξικάνικο φαστφουντάδικο. Το επίσημο λανσάρισμα του Instagram, ωστόσο, θα γινόταν μερικούς μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Μέσα στα επόμενα χρόνια, το νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα παραλάμβανε τη σκυτάλη από το Facebook, εξορίζοντάς το στη σφαίρα των boomers. Σήμερα ανήκει πλέον στη Meta του Mark Zuckerberg. Τα κέρδη του μέσα στην προηγούμενη χρονιά άγγιξαν τα 67 δισεκατομμύρια δολάρια.