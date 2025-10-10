Όταν το σεξ γίνεται πρόκληση: Η Gen Z δεν «αντέχει» οικονομικά ούτε ένα one night stand

Ομολογουμένως, η κρίση ακρίβειας έχει επηρεάσει τα πάντα, από το ενοίκιο και το σούπερ μάρκετ, μέχρι τις κοινωνικές σχέσεις. Και τώρα, όπως όλα δείχνουν, έχει αγγίξει και την πιο προσωπική πλευρά της ζωής μας: τη σεξουαλικότητα.Η ερωτική αποστασιοποίηση που προκαλείται από την ακρίβεια δεν είναι απλώς ένα αστείο ή μια «παράπλευρη απώλεια» αποτελεί ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, που επηρεάζει την ψυχική υγεία, τη σχέση με τον εαυτό και την ερωτική ζωή των νέων.Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι νέοι της Generation Z βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό που περιγράφεται ως «σεξουαλική ύφεση». Τα one night stands και οι περιστασιακές σχέσεις θεωρούνται πλέον είδος πολυτελείας, όχι για συναισθηματικούς λόγους, αλλά καθαρά για οικονομικούς.Η έρευνα που διεξήχθη από την Lovehoney στη Βρετανία αποκαλύπτει ότι πάνω από το 50% των νέων 18–24 ετών ζουν σε συνθήκες συγκατοίκησης: είτε με γονείς, είτε με φίλους, είτε με αγνώστους. Το αποτέλεσμα; Η απουσία προσωπικού χώρου και ιδιωτικότητας επηρεάζει άμεσα τις ερωτικές τους επαφές.