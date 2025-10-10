Iconic From the First Step: Η νέα καμπάνια της UGG με πρωταγωνιστές από τη μουσική, τη μόδα και τον κινηματογράφο
Iconic From the First Step: Η νέα καμπάνια της UGG με πρωταγωνιστές από τη μουσική, τη μόδα και τον κινηματογράφο

Κάθε πρεσβευτής δίνει τη δική του ερμηνεία στα κομμάτια, αποδεικνύοντας ότι κάθε σχέδιο είναι ένας ανοιχτός καμβάς για διαφορετικές γενιές και αισθητικές.

Με αφετηρία ένα φιλμ της Gia Coppola και φωτογραφίες που αναδεικνύουν τη σχέση ανάμεσα στη δημιουργία και την κοινότητα, το αγαπημένο brand UGG, μας ταξιδεύει από τις παραλίες της Venice Beach μέχρι τα παριζιάνικα catwalks.

