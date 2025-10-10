Ντάνιελ Κρέγκ και Ρέιτσελ Βάις: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζεύγους στο Λονδίνο
Ντάνιελ Κρέγκ και Ρέιτσελ Βάις: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζεύγους στο Λονδίνο

Το κομψό styling και οι τρυφερές πόζες.

Ντάνιελ Κρέγκ και Ρέιτσελ Βάις: Η σπάνια κοινή εμφάνιση του ζεύγους στο Λονδίνο
ΗRachel Weisz συνόδευσε τον Daniel Craig στην πρεμιέρα Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, που πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου στο πλαίσιο του BFI London Film Festival στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

 
Για το κόκκινο χαλί επέλεξε ένα κομψό βελούδινο κοστούμι, που συνδύασε με λευκό πουκάμισο και πόζαρε χαμογελαστή, ενώ κρατούσε το χέρι του Daniel – μια σπάνια δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας μεταξύ τους. Εκείνος εμφανίστηκε με γκρι κοστούμι, μπλε πουκάμισο και γραβάτα σε αποχρώσεις κόκκινου και μπλε.

