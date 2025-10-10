Χριστίνα Αλεξανιάν: «Έθαψα μια φωτογραφία της γιαγιάς μου στους τοίχους του σπιτιού της, στην Καππαδοκία»
Χριστίνα Αλεξανιάν: «Έθαψα μια φωτογραφία της γιαγιάς μου στους τοίχους του σπιτιού της, στην Καππαδοκία»
Θα ήθελε να ζει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα αν μπορούσε να διαλέξει, αλλά μέχρι να κατασκευαστεί η πρώτη χρονομηχανή ταξιδεύει στο παρελθόν μέσα από ρόλους όπως της «Καλλιόπης Σαργίνη» στη «Αλεξάνδρεια», σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς (από 13/11)
Στο κατώφλι της νέας θεατρικής σεζόν, το φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς είναι σαν ένα ησυχαστήριο στο κέντρο της Αθήνας και ταυτόχρονα σαν ένα σκηνικό βγαλμένο από το παρελθόν. Αυτό το περιβάλλον με τη διαχρονική φινέτσα είναι το ιδανικό για μια συζήτηση για την «Αλεξάνδρεια», τη νέα, λαμπερή παραγωγή σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, που ανεβαίνει στη σκηνή από τις 13 Νοεμβρίου, με μια από τους πρωταγωνιστές της, τη Χριστίνα Αλεξανιάν.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα