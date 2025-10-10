Χριστίνα Αλεξανιάν: «Έθαψα μια φωτογραφία της γιαγιάς μου στους τοίχους του σπιτιού της, στην Καππαδοκία»

Στο κατώφλι της νέας θεατρικής σεζόν, το φουαγιέ του Θεάτρου Παλλάς είναι σαν ένα ησυχαστήριο στο κέντρο της Αθήνας και ταυτόχρονα σαν ένα σκηνικό βγαλμένο από το παρελθόν. Αυτό το περιβάλλον με τη διαχρονική φινέτσα είναι το ιδανικό για μια συζήτηση για την «Αλεξάνδρεια», τη νέα, λαμπερή παραγωγή σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού, που ανεβαίνει στη σκηνή από τις 13 Νοεμβρίου, με μια από τους πρωταγωνιστές της, τη Χριστίνα Αλεξανιάν.