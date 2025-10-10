«Athenogates — Art for Animal Welfare»: Η Δωροθέα Μερκούρη ενώνει την τέχνη με τη φιλοζωία για τα αδέσποτα της Αθήνας

Μια ξεχωριστή εικαστική έκθεση άνοιξε τις πόρτες της στην Andie Art Gallery στις 8 Οκτωβρίου 2025, με στόχο να στηρίξει το έργο του «Dorotea’s Cats Rescue» – της εθελοντικής πρωτοβουλίας της Δωροθέας Μερκούρη για τη φροντίδα και προστασία των αδέσποτων γατών.Με κεντρικό σύνθημα «Αγαπάμε τα ζώα – Αγαπάμε τη ζωή», η ομαδική έκθεση «Αθηνόγατες» φέρνει στο προσκήνιο τη μαγεία και το μυστήριο του ζωικού βασιλείου μέσα από έργα τέχνης που εμπνέουν ευαισθητοποίηση και δράση.Στην έκθεση, την επιμέλεια της οποίας έχει η ιστορικός τέχνης Αννίτα Πατσουράκη, παρουσιάζονται έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής, κοσμήματα και διακοσμητικές δημιουργίες από 34 φιλόζωους καλλιτέχνες. Όλοι τους είναι ενεργοί φροντιστές αδέσποτων και αποτυπώνουν στα έργα τους την τρυφερότητα, τη στοργή και τη δύναμη της συνύπαρξης ανθρώπου και ζώου.