H Έμιλι Μπλαντ συμπλήρωσε το navy blue σύνολό της με λευκά sneakers

Tα γυρίσματα του The Devil Wears Prada 2 μεταφέρθηκαν επισήμως στο Μιλάνο και ηθοποιός εντοπίστηκε στα σετ της σειράς.

Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, η Meryl Streep και ο Stanley Tucci έδωσαν το «παρών» στο show της Dolce & Gabbana για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, αυτή τη φορά ως οι κινηματογραφικοί τους χαρακτήρες. Καθισμένοι στην πρώτη σειρά, θύμιζαν έντονα τις περσόνες τους από το The Devil Wears Prada, προκαλώντας διαδικτυακό ντόρο σχετικά με το αν πρόκειται για απλή σύμπτωση ή σκηνή από το πολυαναμενόμενο sequel.

