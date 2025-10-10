Είναι αυτή η πιο εκκεντρική εμφάνιση που έχει κάνει ποτέ ο Τιμοτέ Σαλαμέ; (βίντεο)

Η άφιξη του Timothée Chalamet οπουδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, δεν περνάει απαρατήρητη, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση, στην Times Square της Νέας Υόρκης, ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς έδινε μια γεύση από τη νέα του ταινία «Marty Supreme». Οργανώθηκε, άλλωστε, για μια ειδική προβολή της.