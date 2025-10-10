Τα πιο stylish καρέ κουρέματα όπως τα είδαμε στο street style των εβδομάδων μόδας
Τα πιο stylish καρέ κουρέματα όπως τα είδαμε στο street style των εβδομάδων μόδας
Πολλά διαφορετικά στιλ για να βρείτε εκείνο σας που ταιριάζει.
Αν ανήκετε σε εκείνες που χαζεύουν συνέχεια φωτογραφίες με τέλεια καρέ στο Instagram, τις αποθηκεύουν φανατικά στο Pinterest και κάθε τόσο λένε «μήπως να το τολμήσω;», αυτό το άρθρο είναι για εσάς. Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε το μεγάλο “ναι” στο ψαλίδι;
Κλασικό αλλά και μοντέρνο, κομψό αλλά και τολμηρό, το καρέ έχει την μαγική ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε στιλ, σχήμα προσώπου και διάθεση. Και η αλήθεια είναι πως λίγα κουρέματα έχουν τόσες εκδοχές: κοντό, μακρύ, αυστηρά γεωμετρικό, ατημέλητο και ροκ, με αφέλειες ή χωρίς, sleek ή με κίνηση.
Κλασικό αλλά και μοντέρνο, κομψό αλλά και τολμηρό, το καρέ έχει την μαγική ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε στιλ, σχήμα προσώπου και διάθεση. Και η αλήθεια είναι πως λίγα κουρέματα έχουν τόσες εκδοχές: κοντό, μακρύ, αυστηρά γεωμετρικό, ατημέλητο και ροκ, με αφέλειες ή χωρίς, sleek ή με κίνηση.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα