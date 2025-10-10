Τα πιο stylish καρέ κουρέματα όπως τα είδαμε στο street style των εβδομάδων μόδας

Πολλά διαφορετικά στιλ για να βρείτε εκείνο σας που ταιριάζει.



Αν ανήκετε σε εκείνες που χαζεύουν συνέχεια φωτογραφίες με τέλεια καρέ στο Instagram, τις αποθηκεύουν φανατικά στο Pinterest και κάθε τόσο λένε «μήπως να το τολμήσω;», αυτό το άρθρο είναι για εσάς. Μήπως ήρθε η ώρα να πείτε το μεγάλο “ναι” στο ψαλίδι;





Κλασικό αλλά και μοντέρνο, κομψό αλλά και τολμηρό, το καρέ έχει την μαγική ικανότητα να προσαρμόζεται σε κάθε στιλ, σχήμα προσώπου και διάθεση. Και η αλήθεια είναι πως λίγα κουρέματα έχουν τόσες εκδοχές: κοντό, μακρύ, αυστηρά γεωμετρικό, ατημέλητο και ροκ, με αφέλειες ή χωρίς, sleek ή με κίνηση.

