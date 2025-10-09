No invite? No problem. Καλωσήρθατε στην εποχή των fashion watch parties
No invite? No problem. Καλωσήρθατε στην εποχή των fashion watch parties

Της ζωντανής προβολής των συλλογών των μεγαλύτερων οίκων μόδας σε μοδάτα στέκια.

Κάποτε, για να «ανήκεις» στη μόδα, έπρεπε να έχεις το σωστό όνομα, τον σωστό τίτλο και φυσικά, τη σωστή πρόσκληση. Σήμερα; Μέχρι πρότινος, οι Εβδομάδες Μόδας ανήκαν στους λίγους. Οι λαμπεροί προσκεκλημένοι, τα αυστηρά guest lists και οι αδιαπέραστες πόρτες δημιουργούν ένα σκηνικό αποκλειστικότητας που ορίζει τον ρυθμό της βιομηχανίας. Όμως φέτος κάτι αλλάζει ριζικά. Ο Γάλλος influencer με το κόκκινο κραγιόν, Ελίζα Μεντινί, γνωστός ως Lyas, εισάγει μια νέα εποχή συμμετοχής και κοινότητας μέσα από τα fashion show watch parties.

