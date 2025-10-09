Vidcast: Αυτό είναι το μυστικό για να έρθουμε πιο κοντά στον εαυτό μας και να τον αγαπήσουμε
Στη νέα σειρά vidcast Back to You του Marie Claire σε συνεργασία με τη σειρά αποσμητικών Dove, ανακαλύπτουμε πώς η αυτοφροντίδα γίνεται η καλύτερη συνέχεια του καλοκαιριού. Δείτε όσα μας λέει η beauty editor, Νατάσα Μπερέκου.
Η επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές δεν σημαίνει το τέλος του πιο λαμπερού μας εαυτού, ούτε των μικρών καθημερινών τελετουργιών περιποίησης. Στη νέα σειρά vidcast Back to You του Marie Claire σε συνεργασία με τη σειρά αποσμητικών Dove, ανακαλύπτουμε πώς η αυτοφροντίδα γίνεται η καλύτερη συνέχεια του καλοκαιριού και μια αφορμή να φροντίσουμε τον εαυτό μας ολοκληρωμένα — σωματικά και πνευματικά.
Πρώτη καλεσμένη της σειράς, η beauty editor, Νατάσα Μπερέκου (γνωστή και ως Berenata), μιλά στην Εβίτα Τσιλοχρήστου για τη δύναμη των μικρών συνηθειών που κάνουν τη διαφορά: από την ισορροπία ανάμεσα σε δουλειά, μητρότητα και προσωπικό χρόνο, μέχρι την αγάπη για το σώμα μας με τις ατέλειές του. Όπως λέει η ίδια, «όταν έρχεσαι σε επαφή με το δέρμα σου, μαθαίνεις να το αγαπάς περισσότερο».
