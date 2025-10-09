Αυτός είναι ο σχεδιαστής που ο Tom Ford συμβούλεψε την Pamela Anderson να φορά πάντα

Όταν τα φώτα του Institut du Monde Arabe στο Παρίσι έσβησαν και η αίθουσα βυθίστηκε στη σιωπή, μια γνώριμη φωνή άρχισε να ακούγεται. Ήταν η Pamela Anderson: «Την 1η Φεβρουαρίου 1941, μέσα σε μια σκοτεινή εποχή, ενώ ο πόλεμος μαίνεται, ένας νεαρός φοιτητής της Μπολόνια γράφει σε μια παιδική του φίλη…» Με αυτά τα λόγια, η ηθοποιός εγκαινίασε την επίδειξη του Valentino για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, διαβάζοντας ένα απόσπασμα από γράμμα του Pier Paolo Pasolini. Οι πυγολαμπίδες που περιέγραφε ο ποιητής, σύμβολο της ικανότητας να αντιστέκεσαι μέσα στο σκοτάδι, έγιναν το κεντρικό μοτίβο της συλλογής του Alessandro Michele.Η συλλογή, με τίτλο Fireflies, ήταν ένα μανιφέστο για τη μόδα ως φορέα φωτός. Ο Michele μίλησε για ρούχα που «φωτίζουν ό,τι αγαπά να κρύβεται», για δημιουργίες που μεταμορφώνονται σε πράξεις αντίστασης απέναντι στη σκοτεινιά της εποχής. Καθώς τα τελευταία looks διέσχιζαν την πασαρέλα, με φώτα που θύμιζαν σμήνη πυγολαμπίδων, η φωνή της Anderson επέστρεψε για να κλείσει το σόου: «Πρέπει να αφοπλίσουμε τα μάτια και να ξυπνήσουμε ξανά το βλέμμα. Είναι ο μόνος τρόπος να δούμε πως το παρόν μας, όσο σκοτεινό κι αν μοιάζει, είναι αγγιγμένο από φως».