Έμεινε παράλυτη 10 χρόνια πριν - Σήμερα περπάτησε ξανά χάρη στην τεχνολογία: Το βίντεο της Τζες που έγινε viral

ΗJessica Tawil, influencer με έδρα το New Jersey, συγκλόνισε το διαδίκτυο με το πιο πρόσφατο video της – ένα reel που τη δείχνει να στέκεται και να περπατά για πρώτη φορά εδώ και δέκα χρόνια, χάρη σε προηγμένη τεχνολογία υποβοηθούμενης κινητικότητας.Η Jessica, γνωστή για το θετικό και ειλικρινές περιεχόμενό της γύρω από τη ζωή με αναπηρία, έχει παραλύσει από τη μέση και κάτω από το 2014, έπειτα από ένα τροχαίο ατύχημα. Σήμερα, δέκα χρόνια αργότερα, η στιγμή που ονειρευόταν έγινε πραγματικότητα. «Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που στάθηκα στα πόδια μου…», γράφει στον τίτλο της ανάρτησης, που έχει γίνει ήδη viral. Με δάκρυα στα μάτια και γεμάτη συγκίνηση, ακούγεται να λέει: «Θεέ μου!» και να χαρακτηρίζει τη στιγμή ως «ίσως η πιο σουρεαλιστική της ζωής μου», προσθέτοντας με χιούμορ: «Και σίγουρα η πιο τρομακτική!».