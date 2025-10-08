Χάλι Μπίμπερ: H παιχνιδιάρικη φωτογράφιση με τα εσώρουχα για τα προϊόντα ομορφιάς της

Μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, αλλά η Hailey Bieber συνεχίζει να ανεβάζει τη θερμοκρασία. Σε μια σειρά από στιγμιότυπα που δημοσίευσε στο Instagram την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η ιδρύτρια της Rhode Beauty ανέδειξε τα δυνατά της σημεία, προωθώντας το νέο προϊόν της εταιρείας της, το peptide eye prep, το οποίο σύμφωνα με το brand βοηθά στην αποσυμφόρηση και φωτεινότητα της περιοχής κάτω από τα μάτια, μειώνοντας παράλληλα την όψη λεπτών γραμμών και μαύρων κύκλων.Στην πρώτη φωτογραφία, το μοντέλο απεικονίζεται ξαπλωμένο σε κρεβάτι μέσα σε ένα σκοτεινά φωτισμένο δωμάτιο, στηρίζοντας το κεφάλι της σε ένα μαύρο μαξιλάρι.Η λέξη “rhode” εμφανίζεται με μικρά γράμματα, γυαλιστερή και ανάγλυφη. Το σουτιέν και το εσώρουχο της Bieber ταιριάζουν με το μαύρο μαξιλάρι, ενώ φορά ελάχιστο μακιγιάζ για ένα φυσικό, αισθησιακό look.Μια δεύτερη φωτογραφία ήταν ακόμα πιο τολμηρή, καθώς η Hailey πόζαρε παιχνιδιάρικα με την πλάτη στραμμένη στον φακό, ακουμπώντας σε κρεμάστρες με ρούχα, σε αυτό που φαινόταν να είναι μια ντουλάπα.Ακολούθησε μία κοντινή λήψη του προσώπου της, με το δέρμα της να λάμπει, ενώ φαίνονταν επίσης το τατουάζ της και το μαύρο μαξιλάρι της Rhode. Η Bieber συμπεριέλαβε ακόμη μία φωτογραφία όπου ποζάρει όρθια, σε μια από τις πιο αποκαλυπτικές της εικόνες μέχρι σήμερα. Το καρουζέλ στο Instagram ολοκληρώνεται με μια ακόμα λήψη στο κρεβάτι, αυτή τη φορά αφαιρώντας ένα ζευγάρι επιθέματα peptide eye prep.