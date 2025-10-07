Η νέα συλλογή γυαλιών της MAX&Co. φέρνει το βλέμμα στο επίκεντρο
Μια κολεξιόν που συνδυάζει bold σιλουέτες, πολυτελείς υφές και urban-chic DNA.
Η νέα συλλογή γυαλιών της MAX&Co. για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025–26 αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μόδα μπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος έκφρασης. Με έμπνευση την ελευθερία, την περιέργεια και την αίσθηση ταυτότητας, το brand παρουσιάζει σχέδια που ξεπερνούν τον λειτουργικό ρόλο των γυαλιών και τα μετατρέπουν σε statement κομμάτια.
