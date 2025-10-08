Τζένιφερ Λόπεζ: Μετά τον Μπεν Άφλεκ και τα παιδιά της στην προβολή της ταινίας της - Η σπάνια κοινή φωτογραφία

ΗJennifer Lopez ήταν σε «μαμαδίστικη» διάθεση στην πρεμιέρα της ταινίας της. Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, η σταρ των Kiss of a Spider Woman, έφερε μαζί της τα δύο παιδιά της τον Maximilian “Max” David Muniz και την Emme Maribel Muniz στην ειδική προβολή της ταινίας της στη Νέα Υόρκη.Η τραγουδίστρια αποκτήσει τα παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της Marc Anthony, ενώ η ταινία Kiss of a Spider Woman γίνεται σε παραγωγή του πρώην συζύγου της, Ben Affleck, ο οποίος επίσης παραβρέθηκε στην εκδήλωση.Στην ταινία, η Jennifer Lopez υποδύεται την Ingrid Luna και για τη βραδιά επέλεξε να φορέσει ένα περίτεχνο, εφαρμοστό φόρεμα σε καφέ αποχρώσεις και floral μοτίβα, σχεδιασμένο από Harris Reed, το οποίο συνδύαζε ένα μαύρο, δομημένο κορσέ και ένα «αραχνοειδές» αισθητικό στοιχείο, συμβατό με το θέμα της ταινίας.Ο Max και η Emme, που είναι 17 ετών σήμερα, στάθηκαν δίπλα στη μητέρα τους στο κόκκινο χαλί, φορώντας συντονισμένα χρώματα σε βαθύ κόκκινο, ταμπά και μαύρο. Και οι δύο φορούσαν παντελόνια: ο Max τα συνδύασε με ένα χαλαρό σακάκι, ενώ η Emme φόρεσε ένα στυλιζαρισμένο μπλέιζερ.