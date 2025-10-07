Ριάνα: Η πρώτη της εμφάνιση μετά τη γέννηση της κόρης της (εικόνες - βίντεο)
Ριάνα: Η πρώτη της εμφάνιση μετά τη γέννηση της κόρης της (εικόνες - βίντεο)
Για να γιορτάσει τα γενέθλια του συντρόφου της
ΗRihanna έχει μόνο την αγάπη στο μυαλό της τον τελευταίο καιρό. Η τραγουδίστρια του «Umbrella», που καλωσόρισε την κόρη της Rocki Irish Mayers με τον σύντροφό της A$AP Rocky στις 13 Σεπτεμβρίου, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη γέννα για να γιορτάσει τα 37α γενέθλια του ράπερ “Fashion Killa” στις 3 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.
