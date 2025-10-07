Ριάνα: Η πρώτη της εμφάνιση μετά τη γέννηση της κόρης της (εικόνες - βίντεο)
MARIE CLAIRE

Ριάνα: Η πρώτη της εμφάνιση μετά τη γέννηση της κόρης της (εικόνες - βίντεο)

Για να γιορτάσει τα γενέθλια του συντρόφου της

Ριάνα: Η πρώτη της εμφάνιση μετά τη γέννηση της κόρης της (εικόνες - βίντεο)
ΗRihanna έχει μόνο την αγάπη στο μυαλό της τον τελευταίο καιρό. Η τραγουδίστρια του «Umbrella», που καλωσόρισε την κόρη της Rocki Irish Mayers με τον σύντροφό της A$AP Rocky στις 13 Σεπτεμβρίου, έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της μετά τη γέννα για να γιορτάσει τα 37α γενέθλια του ράπερ “Fashion Killa” στις 3 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης