Ένα από τα ομορφότερα θέατρα της Αθήνας εγκαινιάζει φέτος την Παιδική Σκηνή του σε ένα σπιτάκι στον κήπο του
Το Επί Κολωνώ προσκαλεί από τις 11 Οκτωβρίου τα μικρά και πολύ μικρά παιδιά σε δύο νέες παραστάσεις, σε έναν χώρο προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους

Από αυτήν τη σεζόν το θέατρο Επί Κολωνώ ανοίγει την αγκαλιά του στους μικρούς θεατές και επανασυστήνει την Παιδική Σκηνή του, φιλοδοξώντας να προσφέρει ποιοτικές και ουσιαστικές θεατρικές εμπειρίες σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

