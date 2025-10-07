Έχουν τα παιδιά του πρίγκιπα William και της Kate Middleton κινητά τηλέφωνα;
MARIE CLAIRE

Έχουν τα παιδιά του πρίγκιπα William και της Kate Middleton κινητά τηλέφωνα;

Τι αποκάλυψε ο Βρετανός royal στη συνέντευξη που έδωσε στον  Eugene Levy

Έχουν τα παιδιά του πρίγκιπα William και της Kate Middleton κινητά τηλέφωνα;
ΗKate Middleton και ο πρίγκιπας William είναι «πολύ αυστηροί» όσον αφορά στα κινητά των παιδιών τους. Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας αποκάλυψε ότι τα τρία παιδιά τους, ο πρίγκιπας George, 12 ετών, η πριγκίπισσα Charlotte, 10 ετών, και ο πρίγκιπας Louis, 7 ετών, δεν έχουν κινητά τηλέφωνα, σε μια συζήτηση με τον ηθοποιό Eugene Levy στη σειρά του Apple TV+ The Reluctant Traveler.

 
Αφού ο William είπε ότι ο «ύπνος» ήταν προτεραιότητα στον ελεύθερό του χρόνο, του έγινε η ερώτηση αν η οικογένειά τους κάθεται για δείπνο μαζί.

 
«Ναι, σίγουρα. Καθόμαστε και συζητάμε, είναι πραγματικά σημαντικό. Κανένα από τα παιδιά μας δεν έχει κινητό, και είμαστε πολύ αυστηροί σ’ αυτό».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης