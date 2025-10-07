Έχουν τα παιδιά του πρίγκιπα William και της Kate Middleton κινητά τηλέφωνα;

ΗKate Middleton και ο πρίγκιπας William είναι «πολύ αυστηροί» όσον αφορά στα κινητά των παιδιών τους. Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας αποκάλυψε ότι τα τρία παιδιά τους, ο πρίγκιπας George, 12 ετών, η πριγκίπισσα Charlotte, 10 ετών, και ο πρίγκιπας Louis, 7 ετών, δεν έχουν κινητά τηλέφωνα, σε μια συζήτηση με τον ηθοποιό Eugene Levy στη σειρά του Apple TV+ The Reluctant Traveler.Αφού ο William είπε ότι ο «ύπνος» ήταν προτεραιότητα στον ελεύθερό του χρόνο, του έγινε η ερώτηση αν η οικογένειά τους κάθεται για δείπνο μαζί.«Ναι, σίγουρα. Καθόμαστε και συζητάμε, είναι πραγματικά σημαντικό. Κανένα από τα παιδιά μας δεν έχει κινητό, και είμαστε πολύ αυστηροί σ’ αυτό».