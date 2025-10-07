Χάλι Μπέρι: Η 59χρονη ηθοποιός δείχνει την εντυπωσιακά fit σιλουέτα της

Τα οφέλη της άσκησης στην ψυχική και τη σωματική υγεία είναι αδιαμφισβήτητα, μπορεί όμως να περιορίσει την πρόσληψη κιλών, ίσως ακόμα και να συμβάλει στην απώλεια του περιττού βάρους, μετά την εμμηνόπαυση; Η απάντηση είναι ένα μεγάλο «ναι» από τη Halle Berry – και το επιβεβαιώνει μια φωτογραφία της με αθλητικά ρούχα, που μοιράζεται στο Instagram για να προβάλει μια νέα συνεργασία του brand της, Respin, το οποίο εστιάζει σε προϊόντα για γυναίκες σε αυτή την ηλικιακή και ορμονική φάση της ζωής τους.