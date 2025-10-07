Η Σαρλίζ Θίρον στο Παρίσι χωρίς μπλουζάκι - Οι αλυσίδες που αντικετέστησαν το τοπ της (βίντεο)
Στην επίδειξη του οίκου Givenchy
ΗCharlize Theron είναι αναμφίβολα μια εντυπωσιακή γυναίκα, γνωστή όχι μόνο για την υποκριτική της δεινότητα, αλλά και για το μοναδικό της στυλ.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε στο front row της επίδειξης Dior Women’s Wear για τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, επιλέγοντας ένα τολμηρό look χωρίς πουκάμισο ή μπλούζα. Αντί γι’ αυτό, φόρεσε διαφανές μαύρο καλσόν, φαρδύ μαύρο σορτς, ένα δερμάτινο biker jacket σε σκούρα απόχρωση και flat παπούτσια σε μαύρο-άσπρο. Το χρώμα στο σύνολο έδωσε μια κόκκινη clutch τσάντα, προσθέτοντας μία pop πινελιά στην εμφανώς edgy αισθητική της.
Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από το outfit της στο Instagram, συγχαίροντας τον σχεδιαστή Jonathan Anderson για το ντεμπούτο του στον οίκο Dior. «Συγχαρητήρια @jonathan.anderson on your @dior debut collection», έγραψε στη λεζάντα.
