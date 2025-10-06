Στα 16 της έφτιαξε ένα σκουλαρίκι που ειδοποιεί την αστυνομία όταν οι γυναίκες δέχονται επιθέσεις

Ηέμφυλη βία αποτελεί πρόβλημα σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όμως είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στη Νότια Αφρική. Παρόλο που οι νόμοι και οι κοινωνικές αντιλήψεις αλλάζουν σταδιακά, δημιουργώντας ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τις γυναίκες ώστε να καταγγέλλουν επιθέσεις, πολλοί άνθρωποι αναζητούν τρόπους για να μειώσουν τον κίνδυνο και τη βλάβη.Το 2015, τέσσερις φοιτήτριες επινόησαν ένα βερνίκι νυχιών που αλλάζει χρώμα όταν ανιχνεύει «ναρκωτικά του βιασμού» σε ποτά. Μια 16χρονη μαθήτρια μαζί με τον αδελφό της δημιούργησαν ένα λαστιχάκι μαλλιών (scrunchie) που λειτουργεί και ως κάλυμμα ποτού, αποτρέποντας την επιμόλυνσή του με ουσίες. Μια πρωτοποριακή συσκευή ασφαλείας παρουσίασε το 2020 η Bohlale Mphahlele, τότε μαθήτρια Λυκείου στο Limpopo της Νότιας Αφρικής. Σε ηλικία μόλις 16 ετών σχεδίασε το , ένα «έξυπνο» σκουλαρίκι που αποσκοπεί στην προστασία γυναικών και παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.Η Bohlale Mphahlele από το Λιμπόπο της Νότιας Αφρικής προστίθεται στη λίστα των νέων που σκέφτονται δημιουργικά για να συμβάλουν στην ασφάλεια των γυναικών. Σε ηλικία μόλις 16 ετών, αποφάσισε να αναλάβει δράση ώστε να βοηθήσει τις γυναίκες να αναγνωρίζουν τους επιτιθέμενους, ενώ παράλληλα να μπορούν να λάβουν βοήθεια πιο γρήγορα.Η μαθήτρια του Τεχνικού Λυκείου SJ van der Merwe δημιούργησε μια συσκευή που φοριέται στο αυτί, όπως ένα σκουλαρίκι. Η συσκευή αυτή είναι πολυλειτουργική: έχει σχεδιαστεί όχι μόνο για να καταγράφει φωτογραφικά στοιχεία του δράστη, αλλά και για να συμβάλλει στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων.