Γάζα: Γυναίκες καταγγέλλουν πως ζήτησαν ανθρωπιστική βοήθεια και δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις: «Πώς σε ικανοποιούσε ο άντρας σου;»

Κλείσιμο

Καθώς η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας επιδεινώνεται, γυναίκες καταγγέλλουν ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από ντόπιους άνδρες, ορισμένοι εκ των οποίων φέρονται να έχουν σχέση με ανθρωπιστικές οργανώσεις, με αντάλλαγμα φαγητό, χρήματα, φαρμακευτική βοήθεια ή εργασία.Έξι γυναίκες περιέγραψαν τις εμπειρίες τους στο Associated Press, όλες υπό καθεστώς ανωνυμίας, λόγω φόβου για αντίποινα από τις οικογένειές τους ή τους άνδρες που τις προσέγγισαν, αλλά και λόγω του κοινωνικού στίγματος γύρω από τη σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση στην παλαιστινιακή κοινωνία.Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι άνδρες που τις πλησίασαν εκμεταλλεύτηκαν την απελπιστική ανάγκη τους για βοήθεια, προτείνοντάς τους ανταλλάγματα με σεξουαλικό υπονοούμενο ή με ευθείες προτάσεις. Ορισμένες περιπτώσεις περιλάμβαναν ψευδείς υποσχέσεις για εργασία σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, καταγγελίες για σεξουαλική συνεύρεση υπό πίεση ή εκβιασμό και προσβλητικά τηλεφωνήματα με αιτήματα για φωτογραφίες και σεξουαλικές πράξεις.«Ήθελα να φύγω από εκεί»Μία από τις γυναίκες ανέφερε ότι άνδρας που της υποσχέθηκε δουλειά σε ανθρωπιστική οργάνωση την οδήγησε σε άδειο διαμέρισμα και όχι σε γραφείο, όπως της είχε πει, και της ζήτησε να βγάλει τη μαντίλα της. Περιέγραψε ότι ένιωσε φόβο και ντροπή, και τελικά «υπέκυψε» για να μπορέσει να φύγει. Στη συνέχεια της έδωσε χρήματα και προμήθειες, όμως η εργασία για την οποία είχε αρχικά μιλήσει δεν ήρθε παρά εβδομάδες αργότερα.Η 38χρονη μητέρα έξι παιδιών, της οποίας ο σύζυγός έλειπε λόγω του πολέμου και η επιχείρηση που είχαν είχε κλείσει, περιέγραψε πώς, έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, ένας άνδρας τής υποσχέθηκε δουλειά με εξαμηνιαία σύμβαση σε ανθρωπιστική οργάνωση.«Μου έκανε κομπλιμέντα και μου είπε να βγάλω τη μαντίλα μου», ανέφερε η γυναίκα για τη στιγμή που την οδήγησε στο διαμέρισμα, όπου -υποτίθεται- θα μιλούσαν για τη δουλειά που θα της προσέφερε. «Μου είπε ότι μ’ αγαπάει και ότι δεν θα με πιέσει, αλλά δεν με άφηνε να φύγω». Η γυναίκα παραδέχτηκε ότι αφού προσπάθησε να φύγει υπέκυψε και υπήρξε σεξουαλική επαφή, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες λέγοντας πως ένιωσε «φόβο και ντροπή».«Έπρεπε να προσποιηθώ, γιατί ήμουν τρομοκρατημένη. Ήθελα απλώς να φύγω από εκεί», είπε χαρακτηριστικά.Ο άνδρας της έδωσε 100 σεκέλ (περίπου 25ευρώ) πριν φύγει, και δύο εβδομάδες αργότερα της παρέδωσε ένα κουτί με φάρμακα και ένα με τρόφιμα. Η δουλειά, ωστόσο, δεν ήρθε για πολύ καιρό.