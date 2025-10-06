Πανσέληνος Οκτωβρίου: Τα ζώδια που μπορούν να χαλαρώσουν αυτή την περίοδο

Ηπανσέληνος της 7ης Οκτωβρίου σας καλεί να ανοίξετε νέους δρόμους και να αφήσετε πίσω σας εκείνους που δεν σας οδηγούν εκεί που πραγματικά θέλετε να πάτε. Ανατέλλει στο ζώδιο του Κριού, ένα παρορμητικό και τολμηρό ζώδιο, που αγαπά να ηγείται. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την ενέργεια της εποχής του Ζυγού, που είναι διπλωματική, ισορροπημένη και αφοσιωμένη στην αρμονία. Η ενέργεια του Ζυγού μπορεί να σας κάνει να προσπαθείτε υπερβολικά να ευχαριστείτε τους άλλους ή να επικεντρώνεστε πολύ στις εμπειρίες των γύρω σας. Όμως, με την πανσέληνο απέναντι, στον Κριό, ήρθε η ώρα να αγκαλιάσετε την ανεξαρτησία σας και να πάρετε εσείς οι ίδιοι τις αποφάσεις για τη ζωή σας.Κατά τη διάρκεια αυτής της πανσελήνου, ο Άρης (κυβερνήτης του Κριού) βρίσκεται ισχυρά τοποθετημένος στον Σκορπιό, ένα από τα «σπίτια» του, δίνοντας στην περίοδο αυτή μια έντονα κινητοποιητική ενέργεια και έναν διεισδυτικό σκοπό. Επιπλέον, η τετράγωνη όψη του επικοινωνιακού Ερμή με τον έντονο Πλούτωνα δημιουργεί πίεση στον σταθερό άξονα του ζωδιακού κύκλου, τραβώντας την προσοχή σας βαθιά μέσα σε όποια πνευματική ή συναισθηματική «τρύπα» εξερευνάτε αυτή την περίοδο. Επομένως, είναι εύκολο να χαθείτε σε έναν κυκεώνα σκέψεων ή ανταγωνισμού. Ωστόσο, αν διοχετευτεί σωστά, αυτή η ενέργεια μπορεί να σας δώσει πραγματικό πνευματικό πλεονέκτημα, βοηθώντας σας να δείτε κάτω από την επιφάνεια και να αποκαλύψετε βαθύτερες αλήθειες.