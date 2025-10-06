Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ για την επέτειο του γάμου τους: «Έλεγαν δεν θα κρατήσει» - Tο βίντεο που μιλούν για τα παιδιά τους
MARIE CLAIRE

Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ για την επέτειο του γάμου τους: «Έλεγαν δεν θα κρατήσει» - Tο βίντεο που μιλούν για τα παιδιά τους

Τα 8χρονα δίδυμα, μάλλον, δεν αντιλαμβάνονται ακόμα τι ακριβώς κάνουν οι γονείς τους.

Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ για την επέτειο του γάμου τους: «Έλεγαν δεν θα κρατήσει» - Tο βίντεο που μιλούν για τα παιδιά τους
Μια μικρή ματιά στη σχέση τους μας έδωσαν οι George και Amal Clooney, κάνοντας δηλώσεις το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα George Clooney, που ίδρυσαν μαζί και επικεντρώνεται σε φιλανθρωπικές δράσεις.

 
Το ζευγάρι μετά την εκδήλωση έκανε δηλώσεις στις οποίες αποκάλυψε το πώς γιόρτασε την 11η επέτειο του γάμου του, αλλά και το αν τα παιδιά τους αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς κάνουν οι γονείς τους.

 
Το ζευγάρι που γνωρίστηκε το 2013 και παντρεύτηκε το 2014, απέκτησε δίδυμα παιδιά το 2017. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων έχουν εκφράσει την αγάπη και τον θαυμασμό τους ο ένας για τον άλλο, αισθήματα που – όπως φαίνεται- συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Σε video που δημοσίευσε το entertainementtonight, οι δυο τους μιλούν στις κάμερες χαλαροί και γελαστοί με τον ηθοποιό να δίνει όλα τα εύσημα για τη λειτουργία του Ιδρύματός τους στη σύζυγό του: «Η γυναίκα μου είναι υπεύθυνη για ό,τι βλέπετε σήμερα». Από τη μεριά της η δικηγόρος συμπληρώνει γελαστή: «Εκείνος είναι υπεύθυνος για τη μουσική και εγώ για τη διακόσμηση».

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης