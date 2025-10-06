Έμιλι Μπλαντ για την πρώτη ηθοποιό-προϊόν τεχνητής νοημοσύνης: «Είναι τρομακτικό»

Η Tilly Norwood δεν είναι μια ακόμα νέα, όμορφη ηθοποιός. Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργία της Ολλανδής ηθοποιού και κωμικού Eline Van der Velden και της εταιρείας, της Particle6. Λέγεται μάλιστα πως η Van der Velden δήλωσε ότι θα ήθελε το ψηφιακό της παιδί να γίνει «η επόμενη Scarlett Johansson».