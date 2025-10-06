Έμιλι Μπλαντ για την πρώτη ηθοποιό-προϊόν τεχνητής νοημοσύνης: «Είναι τρομακτικό»
Έμιλι Μπλαντ για την πρώτη ηθοποιό-προϊόν τεχνητής νοημοσύνης: «Είναι τρομακτικό»
Το λανσάρισμα της Tilly Norwood προκάλεσε αντιδράσεις στο Χόλιγουντ
Η Tilly Norwood δεν είναι μια ακόμα νέα, όμορφη ηθοποιός. Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργία της Ολλανδής ηθοποιού και κωμικού Eline Van der Velden και της εταιρείας, της Particle6. Λέγεται μάλιστα πως η Van der Velden δήλωσε ότι θα ήθελε το ψηφιακό της παιδί να γίνει «η επόμενη Scarlett Johansson».
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα