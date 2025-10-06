Τζέσικα Άλμπα: Η συνταγή με τζατζίκι και κιμά που εμπνεύστηκε από την Ελλάδα - Δείτε το βίντεο που έγινε viral

ΗJessica Alba χρησιμοποίησε το Instagram για να εκφράσει την αγάπη της για τις μεσογειακές γεύσεις, ετοιμάζοντας ένα πεντανόστιμο γεύμα εμπνευσμένο από την ελληνική κουζίνα, που έχει κερδίσει θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.Στο βίντεο που ανέβασε στα Instagram Reels, η Alba ακολουθεί συνταγή της δημοφιλούς food creator @kalefornia_kravings, φτιάχνοντας ζουμερά κεφτεδάκια από γαλοπούλα, σπιτικό τζατζίκι και μία δροσερή σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα — όλα από την άνεση της κουζίνας της.Φορώντας ένα denim παντελόνι, ένα λευκό T-shirt και μια απλή ποδιά αναμειγνύει κιμά γαλοπούλας με μπαχαρικά όπως ρίγανη, άνηθο, κύμινο και άφθονο σκόρδο, πριν προσθέσει θρυμματισμένη φέτα και ψιλοκομμένο κόκκινο κρεμμύδι. Τα κεφτεδάκια πλάθονται και ψήνονται μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα.Τα συνοδεύει με τζατζίκι από ελληνικό γιαούρτι, τριμμένο αγγούρι, φρέσκο άνηθο και χυμό λεμονιού, το οποίο φτιάχνει μόνη της και ολοκληρώνει το πιάτο με μια κλασική σαλάτα ντομάτα-αγγούρι-φέτα, φέρνοντας μια αυθεντική γεύση Ελλάδας στην κουζίνα της στην Καλιφόρνια.«Στο μενού: Κεφτεδάκια ελληνικής έμπνευσης με σπιτικό τζατζίκι και σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι και φέτα 😋», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο η Alba.