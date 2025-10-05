Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα βραδινό φόρεμα στην πιο κομψή απόχρωση της σεζόν
Για να παρευρεθεί στην τελετή των Albies Awards, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Clooney Foundation for Justice.
Με την κλασική της κομψότητα η Amal Clooney τράβηξε και πάλι όλα τα βλέμματα στην τελετή των Albies Awards, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Clooney Foundation for Justice. Η διάσημη δικηγόρος και ακτιβίστρια συνοδευόταν φυσικά από τον σύζυγό της, George Clooney, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινηματογράφου, της μόδας και της φιλανθρωπίας.
