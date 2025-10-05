Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα βραδινό φόρεμα στην πιο κομψή απόχρωση της σεζόν
Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα βραδινό φόρεμα στην πιο κομψή απόχρωση της σεζόν

Για να παρευρεθεί στην τελετή των Albies Awards, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Clooney Foundation for Justice.

Η Αμάλ Κλούνεϊ φόρεσε ένα βραδινό φόρεμα στην πιο κομψή απόχρωση της σεζόν
Με την κλασική της κομψότητα η Amal Clooney τράβηξε και πάλι όλα τα βλέμματα στην τελετή των Albies Awards, που διοργανώνει κάθε χρόνο το Clooney Foundation for Justice. Η διάσημη δικηγόρος και ακτιβίστρια συνοδευόταν φυσικά από τον σύζυγό της, George Clooney, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του κινηματογράφου, της μόδας και της φιλανθρωπίας.

