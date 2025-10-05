Καφέ sneakers: Η τάση που αξίζει να δοκιμάσετε αυτή τη σεζόν
MARIE CLAIRE

Και μερικά από τα αγαπημένα μας ζευγάρια για να διαλέξετε.

Αυτή τη σεζόν, η σιωπηλή γοητεία του καφέ κυριαρχεί σε όλες τις πασαρέλες, όπου αντιμετωπίζεται λιγότερο ως μια ουδέτερη απόχρωση, και περισσότερο ως μια αφήγηση. Εκτός από τις δερμάτινες tote και τις μπότες, το πλούσιο και ζεστό χρώμα τώρα μπαίνει και στη σφαίρα των αθλητικών παπουτσιών, εξισορροπώντας την ευελιξία με την ήσυχη κομψότητα.

