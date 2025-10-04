H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με το πιο πολύχρωμο φθινοπωρινό σύνολο
Ένα look που θα έκανε την Carrie Bradshaw υπερήφανη.

Χθες, η Sarah Jessica Parker εμφανίστηκε στο CBS Mornings για να μιλήσει για το νέο της εκδοτικό εγχείρημα, το SJP Lit, αλλά και για το φινάλε της σειράς And Just Like That….

