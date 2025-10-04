Αμάλ Κλούνεϊ: Ποιο είναι το superfood που δε λείπει από την καθημερινή διατροφή της
Αμάλ Κλούνεϊ: Ποιο είναι το superfood που δε λείπει από την καθημερινή διατροφή της
Εξασφαλίζει λαμπερό δέρμα και βελτιώνει την υγεία.
Εξασφαλίζει λαμπερό δέρμα και βελτιώνει την υγεία.
Η διάσημη δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Amal Clooney προσέχει πάντοτε τη διατροφή της, ποντάροντας στην κατανάλωση τροφών που είναι εξαιρετικά πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα